Stephen Dürr hatte Unfall beim "TV total Turmspringen" 2012

Stephen Dürr wurde bekannt durch Serien wie "Unter uns", "In aller Freundschaft" und "Alles was zählt". Der Schauspieler musste im November 2012 auf die Intensivstation, nachdem ein Übungssprung für die Show "TV total Turmspringen" misslang. Beim Sprung vom Drei-Meter-Brett war der Künstler anstatt mit den Händen mit der Stirn voran ins Wasser eingetaucht. Die Folge: Er musste sich einer Operation an der Halswirbelsäule unterziehen und lag mehrere Wochen lang im Krankenhaus.