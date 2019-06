Ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis Neue Anklagepunkte: R. Kelly plädiert auf nicht schuldig

Nachdem Ende Mai elf neue Anklagepunkte zu der Anklage gegen R. Kelly (52) hinzugefügt wurden, ist der Sänger am Donnerstag vor Gericht erschienen und hat auf nicht schuldig plädiert. Das berichtet "CBS News". Zu den neuen Vorwürfen gehören unter anderem vier Fälle von schweren sexuellen Übergriffen und drei Fälle von schwerem Missbrauch von Opfern im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Im Fall einer Verurteilung drohen Robert Kelly, so der bürgerliche Name des Sängers, bis zu 30 Jahre Haft.