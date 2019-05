Stadt München: Vielfalt auf Grünflächen fördern

Auch die Stadt will sich dafür einsetzen, die Biodiversität in München zu erhalten. So soll mehr Vielfalt in die öffentlichen Grünflächen einziehen und die Renaturierung von Bächen vorangetrieben werden. Und es gibt Hilfsprogramme für sensible Arten, heißt es aus dem Referat.