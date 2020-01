Identifizierung steht noch aus Nach Kobe Bryants Tod: Alle Opfer des Hubschrauberabsturzes geborgen

Wie die US-Portale "TMZ" und "Us Weekly" aus dem Statement zitieren, hätten Einsatzkräfte am Sonntag, dem Tag des Absturzes, lediglich drei Leichen bergen können. Einen Tag darauf habe man die Suche nach den weiteren sechs Insassen des Helikopters fortgesetzt. "Kurze Zeit später wurden ihre Leichen gefunden, von der Absturzstelle entfernt und der Forensik übergeben." Aktuell würden Ermittler Untersuchungen durchführen und "aktiv an der Identifizierung der Verstorbenen" arbeiten.