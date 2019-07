Nächster Schritt: Das Design salonfähig machen

Doch die beiden Studenten haben sich zunächst dazu entschieden, weiter an ihrem Projekt zu arbeiten. Der nächste Schritt für den smarten Mülleimer wäre nun eine "benutzerfreundlichere" Version des ersten Prototyps.

"So einen Mülleimer stellt sich noch niemand ins Büro", sagt der 21-Jährige in Bezug auf den Kabelsalat, der derzeit noch vom Mülleimer ragt. In einem dezenten Plastikgehäuse und einem komprimierten "Mikrocontroller" – quasi dem Gehirn des Systems – sei das aber definitiv marktfähig.