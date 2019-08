München - Ein Germeringer Stadtrat möchte seine Gemeinde per Seilbahn über das neue Stadtviertel Freiham an Pasing anbinden. Die Bayernpartei im Münchner Stadtrat findet, diese Idee habe durchaus ihren "Charme" - und beantragt nun, dass die Stadt München sich an einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie beteiligt.