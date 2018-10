Idee im Münchner Rathaus Münchner U-Bahn: Bahnsteigtüren für mehr Sicherheit?

Pilotprojekt für Bahnsteigtüren: U-Bahn-Station Olympiazentrum geeignet?

Die CSU fordert die MVG jetzt auf, ein Pilotprojekt für Bahnsteigtüren an der U-Bahnstation "Olympiazentrum" zu starten. Denn, so heißt es zur Begründung in dem Antrag: Immer wieder komme es zu schweren Unfällen durch Stürze ins Gleisbett.