City-Maut für München im Test

In einem großen, hell beleuchteten Saal in der Lothstraße 34 etwa. Hier haben Studenten der Hochschule München am vergangenen Mittwochabend in einem sogenannten Planspiel durchgespielt, was eine City-Maut für die Stadt bringen würde. Ein Semester lang haben sich die Studenten der Debatte angenommen und sich Hintergrundwissen zum Thema erarbeitet. Nun, bei der Abschlussdiskussion schlüpfen sie in die Rollen von verschiedenen Vertretern der Stadtgesellschaft und diskutieren.