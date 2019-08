Auch Teile der Stadtverwaltung, die in den oberen Geschossen ihre Büros hatten, mussten während der Sanierung raus. Deren Räume gab die Stadt Ende 2017 drei Monate lang für eine Zwischennutzung an Münchner Kultur- und Kreativschaffende her. "Verschiedene Start-ups waren so übergangsweise im Ruffinihaus", sagt Stadtrat Richard Quaas (CSU). "Und die jungen Leute lobten die inspirierende Atmosphäre mitten in der Altstadt."