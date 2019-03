Lernen in der Praxis

"Dann müssen wir die richtige Ausbildung anbieten und denen, die dann noch dabei sind schließlich die nötige Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Ideen geben." Am SCE sind das etwa Räumlichkeiten und Infrastruktur aber auch Coaches, die die Studierenden begleiten. Rund 1200 Studierende fangen jedes Jahr an der HM an, etwa ein Drittel erreicht das SCE, schätzt Sailer.

Wichtig seien aber nicht die Gründungen, sondern, den Studierenden Grundsätzliches zu vermitteln. "Sie lernen unternehmerisch zu denken, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und mit Unsicherheiten zu leben und entwickeln Empathie, was ihre potenziellen Kunden eigentlich brauchen", sagt Sailer. In Zeiten des zunehmenden Bewusstseins für Müllvermeidung, zum Beispiel wiederbefüllbare Shampooflaschen.

