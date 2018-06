Ideale Helfer für unterwegs Digitaler Urlaub: Diese Apps sind besonders nützlich

Alternativ dazu helfen Apps wie "Google Translate" für iOS und Android. Fast 60 Sprachen lassen sich auch ohne aktive Internetverbindung übersetzen. Besonders praktisch: Mit Hilfe der Kamera lassen sich beispielsweise Texte auf Schildern einfach erfassen und umwandeln. Währungen lassen sich unterdessen schnell mit der "XE"-App umrechnen. So ist es nicht mehr nötig, jedes Mal im Kopf nur grob zu überschlagen, wie viel das Mittagessen im Strandrestaurant kosten wird.

Für abenteuerlustige Urlauber

Für den Urlaub in der Wildnis sind Smartphone-Nutzer mit dem "SAS Survival Guide" gerüstet, in dem ein ehemaliges Mitglied einer britischen Spezialeinheit Überlebenstipps gibt. Selbst für Extremsituationen gibt es entsprechende Fingerzeige - zum Beispiel für das Überleben in polarem Klima oder auf offener See.

Für Städteurlauber können sich Apps wie "AroundMe" als sehr nützlich erweisen. Hier können User mit nur wenigen Tippern in Erfahrung bringen, was sich in der näheren Umgebung befindet - egal ob man nach einem Bankautomaten, der nächsten Tankstelle oder einem Krankenhaus sucht. Alternativ dazu bieten sich in anderen Situationen Navigations-Apps wie "Google Maps" für iOS und Android an.

Eltern dürften vor allem für die App "Yuggler" dankbar sein. Mit dieser lassen sich schnell Aktivitäten für die ganze Familie - oder auch nur für die Kinder - in der näheren Umgebung finden. Und dabei lässt sich sogar sparen, denn auch entsprechende Angebote werden vorgeschlagen. Eltern relaxen währenddessen vielleicht mit einem guten Buch auf Amazons "Kindle"-App oder gönnen sich alternativ ein Hörbuch bei "Audible".

Urlaub und das Thema Sicherheit

Die Sicherheitsexperten von ESET raten unterdessen dazu, vor dem Urlaub alle wichtigen Daten auf dem Smartphone beispielsweise per Cloud-Dienst zu sichern, da Handys besonders im Urlaub gerne abhandenkommen. Zudem wird geraten, Anti-Diebstahl-Apps zu nutzen. Hier bietet sich beispielsweise der "Prey Find my Phone Tracker" an.

Außerdem sollte wenn möglich auf Online-Banking und -Shopping während des Urlaubs verzichtet werden. Profi-Tipp: In den sozialen Medien nicht schon lange vorher breittreten, dass in den kommenden Wochen niemand zuhause sein wird, da dies Diebe anlocken könnte.