"Ich wusste das zu schätzen" Dafür ist Paris Jackson Papa Michael bis heute dankbar

"Ich wusste das zu schätzen. Es war schön", so die 22-Jährige. So konnten sie gemeinsam in ein Restaurant gehen oder Ähnliches unternehmen. "Wir waren normal", erinnert sich Paris Jackson. Doch wirklich normal sei ihr Leben dennoch nicht. Das Medieninteresse an ihr sei riesig. Für eine lange Zeit habe sie daher die Öffentlichkeit nicht an ihrem Leben teilhaben lassen. Sie habe Angst davor gehabt. Heute sagt sie: "Ich musste akzeptieren, dass ich kein Privatleben habe und wahrscheinlich auch nie eines haben werde."