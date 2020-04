"Ich wünschte, du wärst hier" Vanessa Bryant vermisst ihren "König" Kobe Bryant am 19. Hochzeitstag

"Ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte, du wärst hier, um mich in den Armen zu halten. Ich liebe dich", schrieb Vanessa Bryant weiter. Seit 2001 war sie mit dem Basketballprofi verheiratet, der am 26. Januar dieses Jahres bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Vier Töchter sind ihrer Liebe entsprungen: Natalia (17), Bianka (3), Capri (9 Monate) und Gianna. Letztere war während des Unglücks ebenfalls an Bord der Maschine. Sie wurde nur 13 Jahre alt.