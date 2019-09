"Ich wollte nichts mehr tun" Megan Fox spricht über ihre dunkelste Stunde in Hollywood

Sie kämpfte noch vor MeToo

Sie habe in der Öffentlichkeit die Sexualisierung in der Branche zwar angesprochen, sei jedoch auf kein Verständnis getroffen. "Das Ganze war schließlich noch vor der #MeToo-Bewegung", so Fox. In den vergangenen Jahren habe sie aber an Selbstbewusstsein und Stärke gewonnen, vor allem durch die Geburt ihrer drei Kinder Noah (6), Bodhi (5) und Journey (3). "Mit jedem Kind fühlte ich, dass es der Schlüssel ist zu einem besseren Ich."