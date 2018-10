"Ich wollte nicht mehr leben" Michael Phelps redet über die dunkelste Zeit in seinem Leben

Diese Zeit seit 2014 gewesen. Damals war er wegen überhöhter Geschwindigkeit und Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Im Anschluss daran begab er sich in Therapie. Er sei so depressiv gewesen, dass er nicht mal sein Zimmer verlassen wollte, sagte Phelps in einem Interview mit der US-Sendung "Today". "Ich hatte keinerlei Selbstachtung mehr und um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein", so Phelps. Dennoch habe er nach einigen einsamen Tagen erkannt, dass er okay sei, sich Hilfe zu holen. Das habe sein Leben verändert.