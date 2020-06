"Ich wollte ihn nie heiraten" Charlize Theron war nie mit Sean Penn verlobt

Sie galten als Hollywood-Traumpaar: Charlize Theron (44, "Tully") und Sean Penn (59, "Milk"). Ihre Beziehung hielt von Dezember 2013 bis Juni 2015. Entgegen anders lautender Medienberichte war das Paar jedoch nie verlobt. Das stellte die südafrikanische Schauspielerin nun in einem Interview in der "The Howard Stern Show" klar. "Das ist nicht wahr. Nein", sagte Theron deutlich.