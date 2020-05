Er bekam kaum Luft, hatte Angst zu ersticken. Sein Hausarzt veranlasste sofort die Krankenhaus-Einweisung. Er wurde nach Wörth an der Donau gebracht. Als er in der dortigen Klinik ankam, lag das positive Testergebnis auf Nachhaken des Hausarztes schon vor. Drei Tage wurde er dort behandelt. Dann sagte ihm der Arzt, dass man ihn wegen der Schwere der Infektion in die Uniklinik Regensburg verlege. Dort wurde Seubert ins künstliche Koma versetzt und 50 Tage lang künstlich beatmet. Er erhielt einen Luftröhrenschnitt, war an eine Reihe von Maschinen angeschlossen. Seine Familie bekam über all die Wochen aufgrund der Besuchsreglementierung nur telefonisch Auskunft.

"Ich musste alles wieder lernen: Stehen, eine Gabel halten"

Der erste Versuch, ihn nach so langer Zeit von der künstlichen Beatmung wegzubringen, sei in einem Rückschlag mit hohem Fieber geendet. Erst der zweite Anlauf habe geklappt. Den ersten "Luftschnapper" wird Seubert nie vergessen. "Ich wollte einfach überleben", sagt er. "Ich habe immer an meine Tochter gedacht." Nebenbei hat er mitbekommen, dass andere Corona-Patienten auf der Intensivstation gestorben sind. Als er wieder eigenständig atmen konnte, wurde er noch mehrere Tage intensiv überwacht und dann für zwei Wochen in die Lungenfachklinik nach Donaustauf verlegt. "Man hat mich dort aufgepäppelt", sagt er und lobt die Ärzte für ihre menschliche Wärme.

Nach einer umfassenden Untersuchung ist er nun grenzenlos erleichtert, "wie es aussieht, werde ich ohne bleibende Schäden davonkommen". Er hat noch viel vor sich: Er hat 20 Kilo verloren und nach dem Muskelabbau durch so viele Wochen im Bett sprichwörtlich keinen Finger mehr rühren können. "Ich musste alles wieder lernen: Stehen, eine Gabel halten." Mittlerweile könne er erste Schritte gehen. Wenn er ganz gesund ist, will er Blut spenden. "Ich will was zurückgeben, weil mir ein anderer mit seiner Blutplasmaspende das Leben gerettet hat."

