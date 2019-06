"Ich will einfach nur frei sein" Ivana Trump trennt sich erneut von Ex-Mann Rossano Rubicondi

Noch mal heiraten will Ivana Trump nicht: "Ich bin durch damit. Man heiratet, weil man eine Familie will. Ich habe drei Kinder und Enkelkinder. Ich will einfach nur frei sein, und da hin gehen, wo ich will und mit wem ich will. Ich will eine freie Frau sein." Nach ihrer Model-Karriere hatte Trump unter anderem mehrere Bücher veröffentlicht sowie ihre eigene Parfüm- und Schmuck-Kollektion verkauft.