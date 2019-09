Stefan Lex: Nach Verletzung wieder im Spiel

Flügelflitzer Lex (fünf Einsätze, erst 203 Spielminuten) gibt sich weniger forsch. Selbstkritisch sagt er zur AZ: "Es läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle." Der 29-jährige Erdinger verweist dabei auf seinen Syndesmosebandriss, der ihn seit Ende April bis in die neue Spielzeit hinein lahmgelegt hatte: "Ich war noch nie so lange verletzt. Zum ersten Mal in meiner Karriere war ich länger weg als sechs Wochen."

Der quirlige Angreifer gesteht, dass er sich nach seinem Comeback wohl zu früh gefreut habe, denn: "In den ersten ein, zwei Wochen dachte ich: ‚War ja gar nicht so schlimm.‘ ‘Danach merkst du aber, dass du noch nicht so weit bist, wie du glaubst." Weder konditionell noch "vom Kopf her" sei Lex wieder der Alte. Jüngster Beleg: Zuletzt in Duisburg gelangen ihm kaum Offensiv-Akzente.

Doch auch der Ex-Bundesligaspieler weiß: Verlernt hat er das Fußballspielen nicht. Er müsse "meinen Rhythmus finden, wieder vernünftig reinkommen." Es ist zwar noch lange keine Erdmann-Ansage, doch mit dem Selbstbewusstsein eines ehemaligen Erstliga-Akteurs sagt er: "Mit konstanten Trainingsleistungen wird das über kurz oder lang wieder funktionieren mit dem Stammplatz."

