"Ich werde für immer dankbar sein" Jerry Stiller: "King of Queens"-Co-Stars verabschieden sich von ihm

"Ich liebe und vermisse dich"

"Einer der nettesten, liebevollsten und lustigsten Menschen, die jemals diese Erde zierten", schreibt Kevin James über seinen Instagram-Kanal zu einem Bild von ihm und Stiller, auf dem sie gemeinsam Arm in Arm für ein Foto posieren. "Vielen Dank für so viele unglaubliche Erinnerungen. Ich liebe und vermisse dich. Ruhe in Frieden", so James weiter.