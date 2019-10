"Ich weiß das sehr zu schätzen!" Nach Krebsdiagnose: Joseph Hannesschläger bedankt sich bei den Fans

Besonders Hannesschlägers Frau Bettina scheint ihm sehr viel Kraft zu geben. "Du willst wissen, wie es mir geht?", fragt der Schauspieler in dem Interview. "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft."