"Ich war ziemlich kaputt" Angelina Jolie musste für Maleficent erst wieder ihre Stärke finden

Um die Rolle der Maleficent in der Fortsetzung "Maleficent: Mächte der Finsternis" wieder spielen zu können, musste Angelina Jolie (44, "By the Sea") laut eigener Aussage erst wieder zu ihrer Stärke finden. Es ist ihre erste Schauspielrolle seit vier Jahren. "Es war eine harte Zeit", sagt Jolie im Interview mit dem "People"-Magazin. "Ich hatte ein paar Jahre lang Schwierigkeiten und fühlte mich nicht sehr stark. Tatsächlich fühlte ich mich ziemlich kaputt. Es dauerte einen Moment, bis ich wieder die Stärke von Maleficent spürte."