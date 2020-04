"Ich war total erledigt" "Schlimme Gliederschmerzen": Tom Hanks beschreibt Covid-19-Symptome

Tom Hanks und Rita Wilson waren unter den ersten Prominenten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Zu jener Zeit hielt sich das Paar in Australien auf. Nach drei Quarantänetagen in einem Krankenhaus verbrachten die beiden weitere zwei Wochen in ihrem Haus in Selbstisolierung. Ende März flogen sie schließlich mit einem Privatjet zurück nach Los Angeles.