Bei "Let's Dance" begeistert Benjamin Piwko (39) Woche um Woche Publikum, Jury und Zuschauer. Dass der gehörlose Schauspieler und Kampfsportler jedoch so unbeschwert über das Tanzparkett schweben kann, grenzt an ein Wunder. Warum? In einem Interview offenbart der 39-Jährige am Freitag erstmals: "Vor zwei Jahren wurde ich todkrank."