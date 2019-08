München - Sebastian Hoeneß wirkte angefressen. "Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht das gemacht, was wir wollten", sagte der Trainer der FC Bayern Amateure nach dem 2:2 am Samstag gegen den Chemnitzer FC: "Wir waren mit dem Ball pomadig und haben ihnen eigentlich genau in die Karten gespielt."