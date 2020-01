"Ich war beschämt" Harvey Weinstein: Eine der Hauptzeuginnen sagt unter Tränen aus

In dem laufenden Prozess um Harvey Weinstein (67) hat die Hauptzeugin Miriam Haley, eine frühere Produktionsassistentin, am Montagmorgen vor Gericht ihre Geschichte des sexuellen Übergriffs durch den einstigen Medienmogul im Jahr 2006 erzählt. Demnach traf sie Weinstein auf einer Afterparty 2004 zum ersten Mal und begegnete ihm 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes wieder. Dort fragte sie ihn, ob er an einer seiner Produktionen in New York arbeite - später erhielt sie einen Auftritt als Produktionsassistentin in der Show "Project Runway".