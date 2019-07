"Ich vermisse Dich unendlich" Costa Cordalis: Sein Sohn Lucas äußert sich zum ersten Mal

"Lieber Papa, mein größtes Vorbild und mein Held", beginnt der Post des 51-Jährigen. Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden durch einen Bilderrahmen in die Kamera schauen. "In Erinnerung bleiben unzählige gemeinsame Glücksmomente. Du warst immer mein bester Freund, aber vor allem der tollste Vater, den man sich wünschen kann. Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen", so Lucas Cordalis weiter. Mit den rührenden Worten "Ich vermisse Dich unendlich" endet der Post.