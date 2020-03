"Ich vergöttere diesen Mann" Britney Spears: Sexy Geburtstagsgrüße an Sam Asghari

Spears und Asghari sollen bereits seit vier Jahren zusammen sein. In ihm scheint die Sängerin den perfekten Partner gefunden zu haben, der sie immer wieder auffängt und stützt. In einem kürzlich veröffentlichten Video auf Instagram tanzte Spears nach langer Pause mal wieder so wild, dass sie umknickte und sich - sehr gut hörbar - den Fuß brach. Asghari wünschte daraufhin seiner "Löwin [...] die beste Genesung".