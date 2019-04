"Ich sehe aus wie ein Osterei" Gemma Atkinson: Sie zeigt stolz ihren Babybauch

Schauspielerin Gemma Atkinson (34, "Devil's Pass") verzichtet auch mal auf ihre Workouts und Diäten: In ihrem neuesten Post auf Instagram fragt sie: "Wer hat all die Eier gegessen?" Dabei bezieht sie sich auf ein Foto, das sie ein paar Tage zuvor geteilt hatte: "Genießt die Schokoladeneier, Essen und Trinken", hatte sie unter einem Workout-Foto von sich an ihre Fans geschrieben.