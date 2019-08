"Ich sage nur, nimm nicht zu" Anne Hathaway: Nur langsam verändert sich das Körperideal in Hollywood

Nur langsam verändert sich Hollywood

Heute sehe das etwas anders aus. Für den Film "The Last Thing He Wanted", ein Politthriller, der beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wird, habe sie Kostümdesignerin Ane Crabtree extra gefragt, wie sich ihr Körper während der Periode verändere, damit sie die Kostüme entsprechend anpassen könne. Das sei eine "schöne Sache" gewesen. Doch mit Lob über Veränderungen in Hollywood ist die Oscarpreisträgerin dennoch vorsichtig. Es gäbe mittlerweile zwar mehr "Körperinklusivität", was Hathaway "großartig" finde. Allerdings sei "das Dünnsein immer noch die zentrale 'normale' Erwartung".