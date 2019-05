"Ich probiere mich aus" Polittalk mit Steffen Henssler? Er würde "kurz darüber nachdenken"

"Natürlich ist es immer blöd, wenn etwas nicht funktioniert. Am Ende ist es aber nur Fernsehen. Ich musste keine Fabrik schließen und 500 Leute in die Arbeitslosigkeit schicken", erklärt Henssler weiter. Die Quote sei nun mal der Maßstab im TV, so laufe das Geschäft. "Du kannst natürlich ein gutes Programm machen, das keiner guckt. Dann kriegst du den Grimme-Preis und kannst dich freuen. Fernsehen basiert auf Quoten. Du kriegst jeden Tag dein Zeugnis. Bei mir hat es nicht funktioniert", so Henssler.