Alfred Biolek hat eine Patientenverfügung

Auch das Thema Tod spricht er in dem Interview offen an: Er ist vorbereitet und hat eine Patientenverfügung verfasst. "Wenn das Sterben sichtbar ist und vor einem steht, will ich nicht, dass man Einfluss nimmt und versucht das zu verhindern", erklärt er. Sein Adoptivsohn Scott, der immer an seiner Seite ist, hofft allerdings, dass dieser Zeitpunkt noch in weiter Ferne liegt: "Ich hoffe, dass er noch 95 feiert, auch wenn das egoistisch von mir ist." Darüber lacht Alfred Biolek: "Ich möchte keine 100 werden, da ist man, glaube ich, zu alt."