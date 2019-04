"Ich mag Frauen und Männer" Hat Ariana Grande sich als bisexuell geoutet?

Das sagt sie selbst dazu

Bei all dem Gefrage und den Spekulationen blieb auch Ariana Grande nicht still. Ein Fan schrieb: "Ariana muss sich keinen Stempel aufdrücken lassen, aber sie hat gesagt, was sie gesagt hat." Darauf antwortete Grande direkt, dass sie sich noch nie auf irgendetwas habe abstempeln lassen und auch jetzt sich nicht so fühle, als ob dies nötig sei. "Was in Ordnung ist", wie sie selbst erklärte.