"Ich liebe ihn so sehr" Eminem: Nicki Minaj will ein erstes Date im Studio

"Ich liebe ihn so sehr"

Minaj repostete das Video einer Radio-Station auf ihrem offiziellen Account. In dem Video ist zu hören, wie Eminem sein Publikum bei einem Konzert fragt: "Boston, wie viele von euch hätten gerne, dass ich Nicki Minaj date?" Daraufhin brach das Publikum in Jubel aus und Eminem meinte: "Verdammt, ich auch!" Danach richtete er sich direkt an Minaj: "Nicki, wenn du diese Nachricht bekommst, schreib mir später und wir sprechen darüber."