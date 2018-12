"Ich liebe dich, Sohn" Tommy Lee: Wiedervereint mit Sohn Brandon

Fast pünktlich zum Weihnachtsfest haben sich Rocker Tommy Lee (56) und sein Sohn Brandon Lee (22) wieder vertragen. Davon zeugt ein Instagram-Post, den der 56-Jährige am Donnerstag in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Vater und Sohn in einer innigen Umarmung zeigt, schrieb der US-Schlagzeuger: "Ich liebe dich, Sohn" und verlinkte dazu das Profil von Brandon, der aus seiner Ehe mit Pamela Anderson (51) stammt.