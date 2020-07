"Ich liebe dich so sehr, Mama" Kelly Preston: Rührende Abschiedsworte von Tochter Ella Travolta

Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) ist im Alter von 57 Jahren überraschend verstorben. Sie hat ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren, wie ihr Ehemann, Hollywood-Star John Travolta (66), am Montag (13. Juli) via Instagram bekannt gab. Ihre gemeinsame Tochter Ella Travolta (20) hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit rührenden Worten ihrer Mutter Tribut gezollt. "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so mutig, stark, wunderschön und liebevoll ist, wie du", schreibt die 20-Jährige zu einem Foto der Verstorbenen.