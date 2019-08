"Ich liebe dich!" Camila Cabello und Shawn Mendes: Liebes-Beweis auf Instagram

Seit Wochen gibt es Gerüchte um eine angebliche Liebesbeziehung zwischen Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21). Immer wieder waren die beiden Sänger turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Jetzt gibt es auch ein erstes gemeinsames Bild auf Instagram. Er steht darauf hinter ihr und spielt an ihren Haaren. Zu dem Schnappschuss schrieb Cabello: "Alles Gute zum Geburtstag an diesen magischen Menschen, ich liebe dich!!!!"