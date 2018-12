"Ich liebe dich auch" George H. W. Bush: Seine letzten Worte galten seinem Sohn

Bis zum letzten Augenblick seines Lebens stand für George H. W. Bush (1924 -2018) die Familie an erster Stelle. Der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren verstarb, richtete seine finalen Worte offenbar an seinen Sohn George W. Bush. Das berichtet die "New York Times" und bezieht sich dabei auf Aussagen des ehemaligen Außenministers der USA und engen Freund des Verstorbenen, James A. Baker III.