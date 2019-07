2015 habe sie an der Gallatin School der New York University angefangen, feministische Theorien zu studieren. Das habe sie zum Umdenken und zu dem Entschluss gebracht, einen ihren lukrativsten Model-Jobs an den Nagel zu hängen. Sie habe damals nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das Bild, das sie durch ihr Engagement für "Victoria's Secret" verkörpert habe, wirklich gezeigt habe, wer sie sei und welche Botschaft sie in Bezug auf Schönheitsideale an junge Frauen senden wolle.