"Ich kannte ihn nicht sehr gut" Anne Goscinny: Tochter von "Asterix"-Erfinder verspürt große Belastung

Anne Goscinny (51) war gerade einmal neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater, der Humorist und Comicbuch-Autor René Goscinny (1926-1977), an einem Herzinfarkt starb. Sein Andenken bewahrt sie bis heute. "Ich bin sehr stolz auf meinen Namen", erzählt sie der "Welt am Sonntag". Denn würden die Menschen den Nachnamen Goscinny hören, würden sie zu lächeln beginnen. Warum? "Weil sie mit ihm positive Erinnerungen an schöne Lesestunden verbinden", erklärt die 51-Jährige. Die Geschichten rund um "Asterix" oder "Lucky Luke" seien für viele Menschen schließlich die ersten gewesen, "die sie überhaupt gelesen haben".