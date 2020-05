"Ich kann ohne nicht mehr normal atmen" Olaf Henning: Seit 20 Jahren süchtig nach Nasenspray

So wurde er süchtig

Die Sucht begann bereits am Anfang seiner Karriere. Auf der Bühne hatte Henning Probleme zu atmen. Das Nasenspray habe ihm direkt geholfen. "Aber wenn du das Zeug länger als vier Wochen nimmst, hängst du quasi an der Nadel und wirst zum 'Nasivisten', wie wir Sänger das nennen", so Henning, der im gleichen Atemzug auch enthüllt, dass jeder zweite Sänger süchtig nach Nasenspray sei - da sei er sich sicher.