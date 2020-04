"Ich kann nicht gewinnen" Billie Eilish erntet für ihren Bikini harte Kritik

In Baggy Pants und möglichst weiten Pullovern, so kennt man Billie Eilish (18, "No Time To Die"). Ihre Outfit-Wahl erklärte die US-Sängerin schon mehrfach mit der Absicht, möglichst nicht sexualisiert werden zu wollen. Vor drei Monaten teilte sie auf Instagram allerdings einige Videos aus dem Urlaub, die sie unter anderem im Bikini zeigen - und erntete dafür harte Kritik. Nun sprach Eilish mit dem britischen Magazin "Dazed" über die harschen Kommentare, die sie sich gefallen lassen musste, und resümiert: "Ich kann nicht gewinnen."