"Ich kann..." Jessica Simpson: Darum machen sie ihre Füße so glücklich

Im März dieses Jahres hat Schauspielerin und Sängerin Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made for Walkin'") ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Dass der Weg dorthin nicht immer einfach war, hat sie ihren Instagram-Followern mehr als nur einmal vor Augen geführt. Besonders das Bild ihres deutlich angeschwollenen Fußes blieb im Gedächtnis. Damals, im Januar 2019, fragte die 38-Jährige ihre Fans sogar um Rat und "irgendwelche Heilmittel". Nun scheint sich die Situation wieder beruhigt zu haben.