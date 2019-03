"Ich kann es einfach nicht glauben" Leonardo DiCaprio und mehr: Riesige Anteilnahme am Tod von Luke Perry

"Ein wahrer Gentleman"

Sein wohl letztes Filmprojekt war "Once Upon a Time in Hollywood". Der stargespickte Film von Regisseur Quentin Tarantino (55) kommt hierzulande am 15. August in die Kinos. Perrys Co-Star, Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio schrieb auf Twitter über den Verstorbenen: "Luke Perry war ein gutherziger und unglaublich talentierter Künstler. Es war eine Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihm und seinen Angehörigen."