"Ich kann das nicht mehr kitten" Ulrich Tukur: Wie er an dem Bruch mit seinen Töchtern leidet

Trauer um seinen Vater

Sein eigener Vater ist vor ein paar Monaten gestorben. Zwei Tage vor seinem Tod hat Ulrich Tukur ihn besucht, der Vater lag im Bett und hatte aufgehört, zu essen und zu trinken. Der ehemalige Ingenieur phantasierte von technischen Problemen und irgendwelchen Bedingungen. Tukur sprach mit ihm: "Vater, ich bin's, Ulrich. Das Problem ist gelöst. Es gibt keine Bedingungen mehr, ich habe mich darum gekümmert, du kannst beruhigt gehen."

"Er sah aus wie der kleine Junge auf den Fotografien der späten Zwanzigerjahre. Schmal, kurz geschnittene weiße Haare. Auf einmal blickte er mich ganz klar an und sagte: 'Ach, Ulrich du alter Esel.' Und ich sagte: 'Ja, Papa, ich bin ein alter Esel, und du bist ein uralter Esel.' Da hat er gelacht und mir seinen Mund entgegengehalten. Er wollte mich küssen. Zum ersten Mal in seinem Leben."

Er schreibt ein Buch

In seinem toskanischen Bauernhof in Montepiano schreibt Ulrich Tukur an einem Roman, "die Geschichte eines jungen Mannes, der eines Tages herausfindet, dass er mit der Familie, in die er hineingeboren wurde, nichts zu tun hat... Ein abgründiges Verwirrspiel, vom dem ich nicht weiß, wo es hingeht".

Auch bei dieser Arbeit begleitet ihn seine für ihn typische Rastlosigkeit, die er dem "SZ-Magazin" schildert: "Ich schreibe mit Bleistift auf Papier, dann feile ich Seite für Seite. Es kann passieren, dass ich um zehn abends anfange, und wenn ich wieder auf die Uhr schaue, ist es drei Uhr morgens. Später übertrage ich alles in den Computer, drucke es aus, nehme die Seiten mit ins Bett, lese sie vorm Einschlafen noch einmal durch, wache wieder auf, mache Korrekturen und versuche weiterzuschlafen."