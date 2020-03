Wer zeigt sich hier beim Kloputzen?

Sie hat Höhen und Tiefen erlebt und spricht auch jetzt ganz offen über ihre aktuelle Gefühlslage. Sie musste mit ihrem kleinen Sohn aus der bisherigen Wohnung ausziehen – nicht leicht in der Corona-Krise. Außerdem sperrte sie ihr Lokal am Tegernsee zu. Dazu kommt ein Streit mit einem ehemaligen Kumpel, der ihr wegen Missachtung von Fotorechten mit juristischen Konsequenzen droht. All das hat die 45-Jährige in den vergangenen Tagen auf Instagram preisgegeben.