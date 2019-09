"Ich heule gleich" Matthias Schweighöfers Friseurkünste lassen Ruby O. Fee verzweifeln

Wie auch immer es dazu kam, wegen dieser Aktion ihres Freundes Matthias Schweighöfer (38, "What a Man") war Ruby O. Fee (23, "Polar") auf jeden Fall zum Heulen zumute. Auf Instagram postete die Schauspielerin in ihrer Story mehrere Videos, die zeigen, wie sich Schweighöfer als Friseur versucht - an den Haaren seiner jungen Freundin. Trotz ihrer strikten Anweisungen scheint das ganze Experiment etwas schief gegangen zu sein: "Schatz, du schneidest ganz gerade. Ich habe ganz dünne Haare. Oh mein Gott, ich heule gleich", ist von Ruby in der Aufnahme zu hören.