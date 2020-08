"Ich heirate eine Familie"-Star wird 90 Peter Weck: Darum will er nicht als Legende bezeichnet werden

Fast sein gesamtes Leben hat Peter Weck (90) im Rampenlicht verbracht. Ob als Mitglied der Wiener Sängerknaben, am Theater oder ab 1954 vor und hinter der Kinokamera. Bei einem derartig beispiellosen Lebensweg huscht für gewöhnlich das L-Wort schnell über die Lippen - L wie Legende. Mit diesem Begriff will Weck, der am 12. August seinen 90. Geburtstag feiert, aber so gar nicht betitelt werden, wie er im Interview mit der "Bild am Sonntag" verraten hat. Seine nachvollziehbare Erklärung: "Als Legende muss man tot sein. Ich lebe aber noch ganz gern."