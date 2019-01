"Ich hatte keine Beauty-OP" Ariel Winter: Schon wieder muss sie sich gegen Bodyshamer behaupten

Neuer Body zum Geburtstag?

Einen Tag vor ihrem 21. Geburtstag am gestrigen Montag postete die Schauspielerin mehrere Bilder von sich in einem körpernahen Overall. Der Gewichtsverlust ist offensichtlich. Dennoch scheint dem Nutzer nicht zu gefallen, was er sieht. "Es ist nichts falsch daran, ihr ehrlich zu sagen, dass wir sie vor 'der Veränderung' lieber mochten", schreibt er unter die Schnappschüsse. Weiter heißt es in seinem Post: "Sie war so hübsch, ehe sie anfing, ihren Körper zu zerschnippeln."