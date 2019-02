"Ich hatte große Angst" So erlebte Courteney Cox die Notlandung mit Jennifer Aniston

Es sollte eigentlich eine schöne Überraschung zum 50. Geburtstag von "Friends"-Star Jennifer Aniston werden, doch auf dem Weg nach Cabo San Lucas in Mexiko der Schock: Der Privatjet verlor einen Reifen. Es folgte eine Notlandung. Mit an Bord war auch Courteney Cox (54, "Scream - Schrei!"), die nun verraten hat, was sich in den kritischen Stunden im Flugzeug zugetragen hat.